AgenPress – L’inflazione alimentare nei paesi dell’Africa orientale, dove decine di milioni di persone sono coinvolte in una allarmante crisi della fame, è aumentata notevolmente, raggiungendo uno sbalorditivo 44% in Etiopia, quasi cinque volte la media globale.

Si stima che una persona muoia ogni 48 secondi solo in Etiopia, Kenya e Somalia, dove la peggiore siccità degli ultimi decenni è stata esacerbata dalla guerra in Ucraina e sta spingendo i prezzi dei generi alimentari a livelli alle stelle.

In questo contesto, i miliardari del cibo hanno aumentato la loro ricchezza collettiva di 382 miliardi di dollari dal 2020. Meno di due settimane di guadagni in ricchezza sarebbero più che sufficienti per finanziare l’intero appello umanitario delle Nazioni Unite da 6,2 miliardi di dollari per l’Africa orientale. L’appello è attualmente miseramente finanziato con appena il 16%.

Hanna Saarinen, Food Policy Lead di Oxfam, ha dichiarato: “Una quantità mostruosa di ricchezza viene catturata ai vertici delle nostre catene di approvvigionamento alimentare globali, mentre l’aumento dei prezzi alimentari contribuisce a una catastrofe crescente che sta lasciando milioni di persone incapaci di nutrire se stesse e i propri famiglie. I leader mondiali stanno diventando sonnambuli verso un disastro umanitario”.

“Dobbiamo reinventare un nuovo sistema alimentare globale per porre fine davvero alla fame; uno che funziona per tutti. I governi possono e devono mobilitare risorse sufficienti per prevenire la sofferenza umana. Una buona opzione sarebbe quella di tassare i mega-ricchi che hanno visto la loro ricchezza salire a livelli record negli ultimi due anni.

“Questo sistema alimentare globale fondamentalmente rotto – uno sfruttamento, estrattivo, scarsamente regolamentato e in gran parte nelle mani delle grandi aziende agroalimentari – sta diventando insostenibile per le persone e il pianeta e sta spingendo milioni di persone nell’Africa orientale e nel mondo alla fame”.

Le persone in Africa orientale spendono fino al 60% del loro reddito per il cibo e la regione fa troppo affidamento sugli alimenti di base importati. Ad esempio, cibo e bevande rappresentano il 54% del CPI in Etiopia, rispetto a solo l’11,6% nel Regno Unito. Mentre molte persone nei paesi ricchi stanno lottando con l’aumento dei prezzi al consumo, le loro controparti nei paesi dell’Africa orientale stanno affrontando la fame e l’indigenza.

In Somalia , i prezzi del mais erano sei volte superiori (78%) rispetto ai prezzi globali (12,9%) a maggio 2022 rispetto a 12 mesi prima. In alcune regioni, la spesa minima per il paniere alimentare è aumentata di oltre il 160% rispetto allo scorso anno. Il costo di un chilo di sorgo, un alimento base, è stato superiore di oltre il 240% rispetto alla media quinquennale.

In Etiopia , l’inflazione alimentare è aumentata del 43,9% rispetto allo scorso anno. I prezzi dei cereali sono aumentati del 70% nell’anno fino a maggio, più del doppio dell’aumento globale

In Kenya il prezzo della farina di mais, principale alimento base, è raddoppiato in sette mesi ed è aumentato del 50% in un solo mese (tra giugno e luglio 2022). L’aumento dei prezzi di cibo ed energia aumenterà la povertà del 2,5%, spingendo circa 1,4 milioni di kenioti in condizioni di povertà estrema.

In Sud Sudan i prezzi dei cereali a maggio erano triplicati rispetto all’anno precedente, mentre il prezzo del pane è raddoppiato rispetto allo scorso anno. Il prezzo medio dei cereali è stato superiore al 30% della media quinquennale.

Nel villaggio di Bundunbuto, nel Puntland, in Somalia, il potere d’acquisto delle famiglie è stato dimezzato rispetto a due mesi fa, il che significa che quando acquistavano 25 kg di riso e zucchero, ora possono acquistare solo 12,5 kg al mese.

In Somalia, dove è stato recentemente dichiarato un “rischio di carestia”, quasi la metà della popolazione – oltre sette milioni di persone – affronta la fame acuta, di cui 213.000 sono a rischio di carestia.

Shamis Jama Elmi (38), madre di una famiglia di otto persone, si è trasferita da Barate al campo profughi di Docoloha nel 2017 a causa della siccità. L’assistenza in contanti di $ 60 che riceve ogni mese da Oxfam può acquistare solo 12 kg di farina, riso e zucchero per sostenere la sua famiglia per mezzo mese. “Mangiamo un pasto al giorno e mangiavamo 3 volte al giorno. Mangiamo solo riso con sale”.

I prezzi alimentari globali hanno raggiunto il massimo da 50 anni e nel mondo ora ci sono 828 milioni di persone che soffrono la fame, 150 milioni in più rispetto all’inizio della pandemia di COVID. Il conflitto in Ucraina ha causato un enorme aumento dei prezzi del grano e dell’energia, ma questi hanno solo peggiorato quella che era già una tendenza inflazionistica. Ciò significa che anche quando il cibo è disponibile, milioni di persone non possono permettersi di acquistarlo.

Anche all’interno di economie avanzate come gli Stati Uniti, il 20% più povero della popolazione è costretto a spendere quattro volte di più per il cibo rispetto al 20% più ricco.

“Il nostro sistema alimentare globale rotto, e la disuguaglianza che ne è alla base, hanno condotto una guerra di logoramento a milioni di poveri che hanno perso il loro ultimo potere d’acquisto e non possono più permettersi di mangiare”, ha detto Saarinen.

“Per aiutare quei paesi a far fronte all’aumento dei prezzi alimentari e alla crisi della fame, le nazioni ricche devono cancellare immediatamente il debito di quei paesi – che è raddoppiato nell’ultimo decennio – per consentire loro di liberare risorse per far fronte alla fame alle stelle e per importare cereali necessari. Questi soldi possono e devono essere facilmente recuperati tassando gli ultra ricchi”.

Per porre fine alle cause profonde della fame, i governi devono regolamentare meglio i mercati alimentari e garantire regole commerciali internazionali più flessibili a favore dei consumatori, dei lavoratori e degli agricoltori più vulnerabili del mondo. Governi e donatori dovrebbero sostenere i piccoli agricoltori che in Asia e nell’Africa subsahariana forniscono oltre il 70% dell’approvvigionamento alimentare .