Pandemia. In Colombia record di decessi

AgenPress. Sale l’allarme Covid in Colombia, dove oggi per il terzo giorno di fila è stato battuto il record di decessi con 588 vittime in 24 ore, due più di ieri, portando il numero di morti per pandemia nel Paese a 96.366.

Nella giornata sono stati segnalati anche 24.376 nuovi contagi per un totale di 3.777.600 casi, di cui 158.928 attivi, ovvero il 4,2% del totale.

Le Istituzioni colombiane hanno imputato oggi la situazione alle massicce manifestazioni contro il governo iniziate proprio alla fine del quarto mese dell’anno, anche se per la maggior parte sono già cessate.