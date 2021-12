Papa Luciani sarà beatificato il 4 settembre 2022

AgenPress. La notizia che il “Papa del sorriso”, Pontefice per soli 33 giorni tra agosto e settembre del 1978, sarà beatificato il 4 settembre 2022 da Francesco a San Pietro, è arrivata in un Veneto nel quale la pandemia ha ripreso a far paura, ma la soddisfazione tra i fedeli è tanta.

“E’ una bella coincidenza che la data della beatificazione di Papa Luciani sia stata annunciata nelle stesse ore nelle quali Papa Francesco parlava dell’umiltà, sia nell’udienza generale che poi alla Curia romana” – dichiara Don Davide Fiocco -, collaboratore della causa di beatificazione di Giovanni Paolo I e direttore del Centro Papa Luciani di Santa Giustina.