Pechino 2022. Xi Jinping ordina la sostituzione di tutti i termini inglesi con il cinese “pinyin”

- Advertisement -

E in alcuni casi, i nomi delle stazioni inglesi come Olympic Park e Terminal 2 dell’aeroporto di Pechino sono diventati “Aolinpike Gongyuan” e “2 Hao Hangzhanlou” – sebbene le traduzioni inglesi siano ancora visualizzate tra parentesi sotto.

Sebbene non vi sia alcun suggerimento che il rinnovamento sia in alcun modo collegato ai Giochi invernali, alcuni lo hanno contrastato con gli sforzi di Pechino per migliorare le traduzioni in inglese dei segnali stradali prima di accogliere il mondo per le Olimpiadi estive del 2008.

E la campagna ha già suscitato scalpore online, con molti che si chiedono la logica alla base di tali sostituzioni, dal momento che è improbabile che i visitatori stranieri che non parlano cinese capiscano il pinyin.

La metropolitana di Pechino ha dichiarato in una dichiarazione la scorsa settimana che le modifiche fanno parte degli “sforzi in corso della città per unificare le traduzioni dei nomi delle stazioni della metropolitana in conformità con le normative pertinenti”.

Ma questo non è riuscito a convincere molti sui social media cinesi.

La scorsa settimana, anche il Guangming Daily, gestito dallo stato, è intervenuto, mettendo in dubbio la praticità dell’iniziativa e quanto tali nuove traduzioni avrebbero effettivamente aiutato il pubblico di destinazione.

“Per i cinesi, la stragrande maggioranza non ha bisogno dell’aiuto del pinyin per leggere il cinese, e in effetti più persone potrebbero conoscere i caratteri cinesi del pinyin”, ha scritto in un commento, aggiungendo che alcuni cinesi anziani e stranieri potrebbero non capire il pinyin, che è stato sviluppato negli anni ’50 e insegnato nelle scuole primarie della Cina continentale.

“Per gli stranieri, la stragrande maggioranza probabilmente non riconosce il pinyin… Pertanto, questo tipo di traduzione può cadere in una situazione imbarazzante: i cinesi non ne hanno bisogno, gli stranieri non lo capiscono”.