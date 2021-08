Pnrr: partono primi finanziamenti a Belgio, Lussemburgo e Portogallo

- Advertisement -

AgenPress. A Belgio, Lussemburgo e Portogallo vanno i primi esborsi Ue e quindi i primi finanziamenti legati al Pnrr, il piano di ripartenza economica europeo dopo la pandemia, e sono pari al 13% di quanto previsto.

La Commissione Ue annuncia quindi i primi finanziamenti per il Recovery plan. Un portavoce dell’Esecutivo Ue spiega che si tratta di “una tappa importante per la messa in atto delle riforme e degli investimenti contenuti nei vari Pnrr”.

La Commissione prevede nuovi esborsi durante tutto il mese di agosto, non appena i Paesi termineranno le procedure bilaterali con Bruxelles.

Intanto l’Ufficio parlamentare di bilancio prevede che ci siano i presupposti nel 2021 per “la crescita dell’economia italiana”, che “potrebbe risultare largamente superiore alle previsioni di mesi fa arrivando a sfiorare il 6%. Nella prima metà del prossimo anno il Paese potrebbe recuperare i livelli di attività pre-Covid”.

Il recupero dell’economia “si è consolidato”, assicura l’authority dei conti pubblici e “la rapidità e l’intensità della ripresa appaiono strettamente correlate alla disponibilità dei vaccini”.