Polonia, pubblicata una guida per i tempi di crisi e di guerra. Cosa fare durante gli attacchi militari

AgenPress. In Polonia è stata pubblicata sul sito web del Government Security Center, un Guida per i tempi di crisi e di guerra che fornisce istruzioni dettagliate in forma scritta e video.

La Guida insegna alle persone su come prepararsi a una crisi come la guerra e cosa fare durante gli attacchi con armi che, vanno da quelle convenzionali, a quelle chimiche e nucleari. Descrive i sistemi di allarme pubblico in caso di bombardamenti, consiglia alle persone di fare scorta di acqua, cibo, farmaci, batterie e torce elettriche in caso di interruzione di corrente. Include anche consigli sulla preparazione per un’evacuazione, sulla ricerca di protezione durante i bombardamenti o su cosa fare durante un attacco chimico o nucleare.

Il Government Security Center afferma di essere obbligato a preparare il pubblico a vari scenari difficili e la guida non è necessariamente dovuta alla guerra in Ucraina. Le guide precedenti hanno affrontato situazioni come inondazioni e inverni rigidi.