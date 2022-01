Quirinale. Binetti (Udc): Elezione coinvolge intero sistema Paese

AgenPress. “Mai come questa volta l’elezione del Presidente della Repubblica coinvolge tutto il sistema Paese. Pone una ipoteca sulla fine anticipata della legislatura, sul nuovo premier, sulla formazione del nuovo governo e sulla probabile gestione dei fondi del Pnrr. Moltissime cose potrebbero cambiare, innestando una lunga ed estenuante campagna elettorale, lunga 12 mesi.

È la prova del nove anche per il Centrodestra: se Berlusconi, vistosamente tornato in pole position, decidesse di non candidarsi, le conseguenza potrebbero essere molto complicate per la coalizione. Salvini e Meloni tornerebbero a disputarsi la leadership con una azione mutuamente corrosiva, mentre i colleghi di Forza Italia sembrerebbero ancora una volta personaggi in cerca d’autore”.

Lo afferma in una nota Paola Binetti, senatrice dell’Udc.