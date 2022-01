Quirinale. Bonino, voto Cartabia sin dal primo scrutinio. Spero che i colleghi non votino scheda bianca

- Advertisement -

AgenPress – “Io voto convintamente la signora Cartabia come presidente della Repubblica. Ovviamente Draghi sarebbe super qualificato ma io penso e spero che il presidente Draghi voglia rimanere ancora un anno al governo e fare un regalo a questo paese a cui mancano ancora le riforme. Credo non sia il momento di mettersi a giocare”.

Così la senatrice Emma Bonino parlando ai cronisti davanti a Montecitorio. E sul voto di oggi ha aggiunto: “Stasera credo che a furor di popolo avremo una presidente che si chiama bianca scheda. Da giovedì, finiti i giochini carbonari e altro, i grandi partiti si mettano a fare sul serio. Questo paese non può aspettare all’infinito, ha bisogno di riprendere a correre” .

“Noi di +Europa e Azione abbiamo deciso di votare fin dal primo scrutinio la ministra Marta Cartabia. Non parteciperemo al rito della scheda bianca che è semplicemente un tatticismo per coprire il fatto che i grandi partiti non hanno ancora trovato un accordo. Dopo tanto blaterare di donne, una donna competente c’è e noi la votiamo convintamente da subito”, ha aggiunto.

“L’elezione del Presidente della Repubblica non è un gioco: è una cosa seria. Noi riteniamo che la Cartabia abbia un curriculum adeguato e grande esperienza in uno dei settori più disastrati del nostro paese, ovvero la giustizia. Spero che i nostri colleghi grandi elettori non si prestino alla scheda bianca ma votino anche loro la Cartabia”.