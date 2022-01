Quirinale. Carelli (CI), Berlusconi deve sciogliere la riserva, verificare i numeri. Ma io vedrei meglio Draghi

- Advertisement -

AgenPress – “Si dovrà vedere se Berlusconi scioglierà la riserva ma penso che si andrà in questa direzione. Come Coraggio Italia dobbiamo però verificare se ci sono i numeri sufficienti per eleggerlo Presidente della Repubblica alla quarta votazione. Io temo che, guardando bene la situazione e conoscendo i miei colleghi grandi elettori, questi numeri difficilmente verranno raggiunti”.

Lo dice così Emilio Carelli intervenendo a “L’aria che tira” su La7 sulla candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale.

- Advertisement -

“Il centrodestra si è trovato unito quando ha incontrato Berlusconi a Villa Grande e ha firmato un documento, sottoscritto anche da Luigi Brugnaro, presidente di Coraggio Italia, che chiede a Berlusconi di sciogliere la riserva sulla sua candidatura al Quirinale”.

“Adesso allora forse dobbiamo già da ora aprire un dialogo con il centrosinistra. Penso che il Presidente della Repubblica debba rappresentare e incarnare l’unità del Paese. Se questi numeri, come sembra, non ci sono, cominciamo a pensare ad un’alternativa. Se si verificasse questa ipotesi Mario Draghi per me potrebbe essere quell’alternativa. La domanda che ci facciamo è questa: è meglio avere Draghi sette anni al Quirinale o sette mesi a Palazzo Chigi. Io penso sia meglio al Quirinale. Il Presidente della Repubblica ha ormai assunto negli ultimi anni un ruolo molto importante nella politica italiana”.