Quirinale. Centrodestra si astiene “per superare veti e contrapposizioni”. Centro sinistra vota scheda bianca

AgenPress – “Il centrodestra ha deciso di proporre la disponibilità a votare un nome di alto valore istituzionale. Per consentire ai grandi elettori di tutti i gruppi di superare veti e contrapposizioni – e convergere per dare all’Italia un nuovo presidente della Repubblica – la coalizione ha deciso di dichiarare il proprio voto di astensione nel voto odierno. Il centrodestra è pronto a chiedere di procedere domani con la doppia votazione”. Così in una nota comune del centrodestra.

“L’ astensione nel voto odierno significa che io grandi elettori del centrodestra risponderanno alla chiama, si avvicineranno alla presidenza e diranno ai segretari astenuto senza ritirare la scheda. Dopo aver annunciato l’astensione i grandi elettori usciranno dall’Aula senza passare dalla cabine”.

“Questo è un modo per chiudere oggi la situazione, infatti da domani abbiamo chiesto la doppia votazione”, ha detto Maurizio Lupi, leader di Noi con l’Italia.

A sinistra M5s, Pd e Leu oggi voteranno scheda bianca nel quarto scrutinio per l’elezione del capo dello Stato.