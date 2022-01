AgenPress. Un ragazzino della prima media ha colpito con un coltello un bidello, ferendolo alla schiena, per fortuna in modo non grave.

L’episodio è avvenuto nella scuola media Capograssi di Sulmona (L’Aquila).

Il bidello stava accompagnando lo studente in palestra e non riesce a spiegarsi il grave gesto del ragazzino, oltretutto proveniente da ottima famiglia e che non ha mai dato problemi comportamentali.