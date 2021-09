RaiRadioLive racconta il progetto con i musicisti del Mali

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress. Dalle frequenze di Rai RadioLive, giovedì 10 giugno alle 12, ”Frame”, il programma di Gianluca Polverari e Monica Bartocci, incontrerà Khalab, alias Raffaele Costantino, dj, producer e voce di RadioRai, che ha realizzato l’album ”M’Berra”, insieme ad un collettivo di musicisti del Mali. Il progetto è il risultato di una collaborazione tra l’artista italiano e musicisti incontrati nel corso di un viaggio nel campo profughi di M’berra in Mauritania.