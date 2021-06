Recovery, Fiammetta Modena (FI): “Italia non più fanalino di coda dell’Europa ma motore pulsante della rinascita”

- Advertisement -

AgenPress. “Oggi, plasticamente, ha preso corpo uno dei motivi fondamentali per cui questo governo si è formato, il Parlamento ha votato la fiducia a Mario Draghi, ha votato il Recovery, che poi è stato trasmesso alla Commissione europea – a parlare è la senatrice Fiammetta Modena di Forza Italia, membro delle commissioni Bilancio e Giustizia di Palazzo Madama – il nostro Paese non è stato accolto in Europa come un alunno un po’ zoppicante all’esame di maturità, ma come motore della rinascita e soprattutto della crescita dopo la pandemia e dopo 10 anni e più di crisi economica.

Dobbiamo credere in noi stessi – conclude Modena – nelle nostre capacità , in tutti gli strumenti che sono stati messi a punto dal 13 febbraio del 2021 in poi, con forza e determinazione”.