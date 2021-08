Recovery Plan. 5,27 mld alla “Rivoluzione verde e transizione ecologica”

- Advertisement -

AgenPress – Il totale assegnato alla “Rivoluzione verde e transizione ecologica” è pari a 5,27 miliardi (5,3 miliardi nella bozza che era entrata nel Cdm di sabato 24 aprile). In questo capitolo, le novità dell’ultima ora sono rappresentate dalle comunità green e dalla voce “cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali”. Due tasselli che, per la verità, erano apparsi nelle tabelle circolate a metà settimana sul Piano, ma erano poi state depennate nella bozza finita sul tavolo del Consiglio dei ministri.

140 milioni sono destinati per le green communities, le comunità intelligenti e verdi nelle aree montane, già previste dalla legge 221/2015 ma rimaste inattuate e per le quali si è molto battuta l’Uncem (Unione nazionale Comuni, Comunità ed Enti montani) attraverso il suo presidente Marco Bussone. Altri 30 milioni, invece, andranno alla voce cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali.

Quasi due miliardi in più per la rivoluzione verde, il capitolo al quale il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che il governo Draghi ha appena inviato alle Camere in vista della discussione parlamentare e del successivo voto, assegna la dote più significativa, ora pari a 59,33 miliardi (contro i 57,5 miliardi delle ultime bozze del Pnrr). A questi si aggiungono 9,3 miliardi provenienti dal fondo complementare (il “fondone”), finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri lo scorso 15 aprile.

In totale, dunque, 68,6 miliardi sui 222,1 miliardi assicurati dal Recovery Plan e dal fondo aggiuntivo. Fin qui i numeri, ma scorrendo le pagine del Piano appena inviato al Parlamento sono tante le novità presenti nel testo rispetto alle tabelle e alle bozze circolate nei giorni scorsi.