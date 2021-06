Reddito di cittadinanza. Denunciati 24 “furbetti”, danno per 206mila euro

- Advertisement -

AgenPress – Ventiquattro persone che percepivano il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Imperia, Sanremo e Ventimiglia, per aver dichiarato il falso, omettendo di dichiarare variazioni patrimoniali e reddituali intervenute durante il periodo di godimento del beneficio. È stato, inoltre, individuato un soggetto che, già beneficiario del reddito di cittadinanza, aveva conseguito vincite online per quasi 44mila euro, omettendo di dichiararlo nella domanda di accesso al beneficio. Per tutti i casi scoperti, la normativa prevede, oltre alla reclusione da due a sei anni, anche l’immediata revoca del beneficio e la restituzione delle somme indebitamente percepite che ammontano complessivamente a oltre 206mila euro.