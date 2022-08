Regge il cessate il fuoco tra Israele e Jihad Islamica a Gaza. In tre giorni 44 morti, 360 feriti

- Advertisement -

AgenPress – La tregua, annunciata domenica sera da entrambe le parti, è arrivata circa 50 ore dopo l’inizio dell’escalation, quando Israele ha lanciato quelli che ha definito attacchi preventivi contro obiettivi del gruppo militante della Jihad islamica a Gaza.

Nei tre giorni di combattimenti fra la Jihad islamica ed Israele a Gaza sono rimaste uccise 44 persone, di cui 15 bambini e minorenni e quattro donne, ha comunicato il ministero della sanità locale secondo cui i feriti sono 360. La Jihad islamica ha reso noto oggi di aver perduto complessivamente 12 dirigenti e membri della sua ala militare. L’esercito israeliano, citato dal quotidiano Yediot Ahronot, ha affermato che 15 civili di Gaza sono stati uccisi in realtà dalle esplosioni di razzi difettosi della Jihad islamica.

L’escalation è stata la più grave in quasi 15 mesi, quando l’esercito israeliano e Hamas hanno combattuto una guerra di 11 giorni nel maggio 2021 .

Una differenza fondamentale questa volta è stata la decisione di Hamas di rimanere fuori dai combattimenti. Le sue dichiarazioni incolpavano Israele per l’escalation, ma si fermavano costantemente prima di minacciare attacchi per rappresaglia.

L’ufficio del primo ministro israeliano ha ringraziato l’Egitto per i suoi sforzi di mediazione, ma ha avvertito che se il cessate il fuoco fosse violato, “lo Stato di Israele mantiene il diritto di rispondere con forza”.

I termini dell’accordo non sono stati immediatamente resi pubblici. Tuttavia, l’agenzia di stampa ufficiale dello stato egiziano ha riferito che nella spinta per una tregua, il Cairo stava lavorando per vedere il rilascio di un militante della Jihad islamica catturato da Israele sei giorni fa e garantire che un prigioniero palestinese in sciopero della fame in una prigione israeliana sarebbe stato trasferito in ospedale per cure mediche.