Regina Elisabetta. “Il Natale può essere difficile per chi ha perso i propri cari. Quest’anno capisco il motivo”

AgenPress – Con un abito rosso e il classico giro di perle, la Regina ha parlato seduta a un tavolo, accanto a una foto con l’amato marito Philip, scattata nel 2007 in occasione del 60° anniversario di matrimonio (le nozze di diamante). Sull’abito, aveva appuntato una spilla di zaffiri con diamanti, che indossava in luna di miele e al loro anniversario di nozze.

“Il Natale può essere difficile per chi ha perso i propri cari. Soprattutto quest’anno capisco il motivo”, dice la Regina Elisabetta II, per la prima volta trascorso il Natale senza il principe consorte Filippo di Edimburgo, scomparso il 9 aprile scorso.

In un discorso di Natale insolitamente toccante e intimo, la sovrana rivolge gli auguri ai suoi sudditi in diretta televisiva, nel tradizionale messaggio del 25 dicembre. Elisabetta, che il prossimo aprile compirà 96 anni, ha affermato che a lei e alla sua famiglia manca molto il Duca di Edimburgo, scomparso quasi centenario dopo più di 73 anni di matrimonio insieme.

Buckingham Palace questa settimana ha annunciato che in primavera si terrà una commemorazione per Filippo nell’Abbazia di Westminster, dopo che solo 30 persone avevano potuto partecipare al suo funerale a causa delle restrizioni per il Covid. La regina ha ricordato con affetto il principe, dicendo che il suo “senso del dovere, la curiosità intellettuale e la capacità di tirare fuori il divertimento da ogni situazione erano tutti irrefrenabili”.

La regina ha poi sottolineato l’impatto del Covid sulle festività natalizie della famiglia Reale. Quest’anno “Covid significa di nuovo che non possiamo festeggiare come avremmo voluto” ha aggiunto. La regina ha annullato il suo solito viaggio nella tenuta di Sandringham, nell’Inghilterra orientale, come misura precauzionale, soggiornando invece al castello di Windsor. Ha anche deciso di non partecipare al tradizionale servizio mattutino di Natale presso la Cappella di San Giorgio del castello, sebbene il resto della famiglia fosse presente.