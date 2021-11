Regione Lazio. Zingaretti, attacchi hacker continuano. Dati finanziari e bilancio tutto ok

- Advertisement -

AgenPress – “Gli attacchi sono ancora in corso. La situazione molto è seria e molto grave”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, spiegando che nella notte c’è stato un altro attacco ma è stato respinto sena ulteriori danni.

“I dati finanziari e i dati del bilancio non sono stati toccati. Appena tutto sarà ripristinato intendiamo dare priorità assoluta a servizi nel campo della salute. 112 e ares 118 sono attivi e non sono mai stati interrotti così come i numeri della sala operativa della protezione civile. Inoltre – è stato specificato – non ci sono state ripercussioni sui ricoveri né sugli interventi di natura chirurgica.