Renzi a Travaglio: ti rode perché ho mandato a casa Conte. Il Fatto è il mio “vitalizio”, hai una doppia morale

AgenPress – “Per distruggere il M5s è bastato farli governare. Perché sono andati al governo e hanno cambiato idea sulla Tap sulle Olimpiadi. E per distruggere il Fatto Quotidiano basta Marco Travaglio. Io non voglio la fine del FQ perché è il vitalizio per me e per la mia famiglia”.

“Travaglio è un pregiudicato, l’hanno condannato, mica è colpa mia: la prossima volta non faccia reati.. Ma ‘galoppino di Berlusconi’ lo dice a qualcun altro…. Travaglio è uomo della doppia morale. Il giorno in cui Travaglio smetterà di dire bugie su di me io smetterò di dire la verità su di lui”

Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. Il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio ha replicato così: “Io avuto una multa di mille euro per aver detto una mia opinione, Renzi confonde i reati di opinioni, che sono un incidente del mestiere per un giornalista, con i reati di affari che lo riguardano”.

“Nel 2018 venivo dall’esperienza di capo del governo, ed ero stato accusato dai media di aver rubato i soldi sui sacchetti di plastica. Allora ho detto in televisione che chi viene da un’esperienza di governo non può arricchirsi. Altro discorso é per un senatore, io prendo soldi per l’attività di conferenziere e pago le tasse regolarmente in Italia”, ha detto Renzi.

“Quello che é successo (nell’inchiesta su Open) é un hackeraggio di Stato. Hanno preso il telefonino di centinaia di persone. Hanno preso illegalmente il mio conto corrente e lo hanno spiattellato in prima pagina. Ma la verità é che a Travaglio gli rode perché ho mandato a casa Conte. E’ per questo che c’è una campagna di odio contro di me”.

“Io sull’etica politica posso fare una trasmissione ad hoc. La vera onestà é portare a casa i risultati. Quello che avrò lo diranno i cittadini e non i sondaggi. Con il 2% abbiamo fermato Salvini dal Papeete e mandato a casa Conte e fatto arrivare Draghi”, ha detto ancora.