Autostrade Siciliane. Replica alle dichiarazioni dell’assessore del Comune di Messina, Salvatore Mondello

- Advertisement -

AgenPress. In merito all’ingiustificato, e alquanto inusuale per un amministrazione comunale, attacco diramato dall’Assessore alla Mobilità Urbana del Comune di Messina Salvatore Mondello, Autostrade Siciliane respinge con fermezza la sortita scomposta ed esprime sdegno per certi toni retorici espressi e contenuti mistificanti utilizzati.

L’amministrazione, inoltre, rende noto di aver sollecitato già nel mese di gennaio il primo incontro con il COV e, come già noto, tutte le scelte in merito ai lavori svolti quest’oggi, sono state frutto di una condivisione con tutti i partner istituzionali che regolarmente partecipano al tavolo, nel corso del quale si collegialmente anche convenuto sull’indispensabilità e l’indifferibilità dell’intervento utile a ristabilire le condizioni di sicurezza dello svincolo Giostra.

- Advertisement -

Inoltre, al netto della complessità dell’opera e dei disagi causati dalle alte temperature, i tecnici di Autostrade Siciliane hanno operato diligentemente nel contenimento dei ritardi (riaprendo la tratta alle ore 18.45) e qualora emergessero eventuali responsabilità sui ritardi, l’amministrazione interverrà in modo tempestivo e risoluto nelle sedi opportune.

La governance infine continua a rimanere disponibile a tutte le forme di collaborazione istituzionale auspicandone reciprocità per il bene dei territori e dei cittadini.