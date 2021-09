Responsabilità civile magistrati. Riammessi emendamenti di Enrico Costa (Azione)

- Advertisement -

AgenPress – Nella discussione sulla riforma dell’ordinamento giudiziario e del Csm verranno votati tre emendamenti di Enrico Costa (Azione) sulla responsabilità civile dei magistrati, inizialmente dichiarati inammissibili, ed oggi riammessi dal presidente della Commissione Giustizia della Camera Mario Perantoni (M5s).

Dei tre emendamenti il primo interviene sui vari articoli della legge sulla responsabilità civile dei magistrati (la 117 del 1988) in modo tale che è direttamente il magistrato e non lo Sato ad essere civilmente responsabile. Gli altri due intervengono invece solo du singoli articoli, abrogandone alcuni commi. Essi mantengono l’attuale impostazione per la quale è lo Stato il responsabile civile dell’errore del magistrato, ma vengono modificati i meccanismi della rivalsa (eliminando il limite in denaro che l Stato può chiedere al magistrato) e anche i limiti all’azione di responsabilità civile. Si attendono ora gli emendamenti del Governo prima di iniziare la fase di discussione e voto degli emendamenti.

Dei 398 emendamenti presentati dai gruppi alla riforma dell’ordinamento giudiziario, Perantoni giovedì scorso aveva dichiarato inammissibili per estraneità di materia solo 10 di proposte di modifica, tra cui alcune riguardanti la responsabilità civile dei magistrati. Tali testi erano stati presentati da Enrico Costa (Azione), da Edmondo Cirielli (Fdi) e da Andrea Delmastro (Fdi). Solo il primo, tuttavia ha presentato ricorso contro la loro esclusione.