Rincari prodotti alimentari pesano per 794 euro a famiglia

PASTA +21,7%, LATTE +19%, GELATI +18,1%, ACQUA MINERALE +12,8%. I RINCARI NON RISPARMIANO NEMMENO PATATINE FRITTE (+14,7%), ZUCCHERO (+14,9%) E CAFFE’ (+6,7%). RECORD PER OLIO DI SEMI: +62,8%

AgenPress. Esplodono ad agosto i prezzi dei prodotti alimentari, con alcuni generi di largo consumo che hanno registrato nell’ultimo mese maxi-rincari, aggravando la spesa degli italiani per il cibo. Lo denuncia il Codacons, che ha rielaborato gli ultimi dati sull’inflazione forniti dall’Istat.

Tra i prodotti che hanno registrato ad agosto gli aumenti di prezzo più elevati troviamo l’olio di semi, i cui listini salgono del 62,8% rispetto ad agosto del 2021, il burro (+33,5%), la farina (+22,9%) e il riso (+22,4%) – analizza il Codacons – La lista è ancora molto lunga e prosegue con il latte conservato, rincarato del 19% su base annua, i gelati (+18,1%) il pollo (+15,6%) e le uova (+15,2%).

Non si salvano nemmeno lo zucchero (+14,9%), le patatine fritte (+14,7%) e l’acqua minerale (+12,8%).

Solo per l’acquisto della carne una famiglia di 4 persone spende oggi circa 140 euro in più rispetto al 2021, +122 euro per la verdura, +52 euro per la frutta, +176 per pane e cereali, +66 euro per il pesce, +50 euro per oli e grassi.

Complessivamente una famiglia di 4 persone, a causa degli aumenti di prezzi e tariffe del comparto alimentare (+10,6% ad agosto) si ritrova oggi a subire una stangata da +794 euro annui per l’acquisto di cibi e bevande. Una emergenza che deve portare il prossimo Governo ad adottare provvedimenti urgenti, a partire dal taglio dell’Iva sui generi alimentari.

RINCARI ALIMENTARI AGOSTO

olio di semi 62,8%

burro 33,5%

farina 22,9%

riso 22,4%

pasta 21,7%

latte conservato 19%

gelati 18,1%

pollo 15,6%

uova 15,2%

zucchero 14,9%

patatine fritte 14,7%

pane 13,6%

acque minerali 12,8%

verdura fresca 12,4%

yogurt 12,1%

latte fresco parz. scremato 11,7%

salse e condimenti 11,6%

succhi di frutta 11,1%

frutti di mare 10,7%

formaggi 10,7%

latte fresco intero 9,9%

pesce surgelato 9,7%

pesce fresco 9,6%

patate 9,4%

carne 8,5%

frutta fresca 8,3%

confetture 7,9%

olio d’oliva 7,6%

caffè 6,7%