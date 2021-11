Roma. Corrotti (Lega): “Negozio trasformato in appartamento e occupato”

- Advertisement -

AgenPress. “Quella che vi sto per raccontare è un’altra storia – l’ennesima – di ingiustizia e totale mancanza di tutele e garanzie da parte delle istituzioni per chi ha una proprietà privata, che sia un appartamento o un locale commerciale.

Questa volta la “vittima”, che ha già provveduto a denunciare il tutto alle autorità competenti, è proprietario di un locale di due vetrine in affitto in via Carlo Errera, in zona Torpignattara nel Municipio V di Roma.

L’assurda vicenda vede il mancato pagamento dell’affitto da ormai un anno e la trasformazione dell’attività in un vero e proprio appartamento con abusi edilizi annessi e con al suo interno due persone che ci vivono in modo stanziale: una di esse sembrerebbe essere addirittura agli arresti domiciliari con tanto di avviso fuori la serranda.

Il signor Francesco, proprietario dell’immobile, chiede solamente di riavere il locale indietro e maggiori tutele per chi, come lui, si trova al centro di un’ingiustizia sociale e non riceve le giuste garanzie. Dopo il caso di Ennio di Lalla sono sempre di più le persone che prendono coraggio e segnalano questo tipo di abusi nella Capitale: è possibile che il sindaco Gualtieri sia ogni volta all’oscuro di tutto ciò?”

Così in un post Facebook Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio.

