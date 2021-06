Rotondi (FI): “Molti amici hanno apprezzato la mia scelta a Milano per Beppe Sala, molti altri no”

- Advertisement -

Diciamo che la scelta si capirà meglio -molto meglio – dopo le elezioni tedesche

Agenpress. Molti amici hanno apprezzato la mia scelta a Milano per Beppe Sala, molti altri no. Vorrei ricordare il mio rapporto speciale con la città di Milano, che ho avuto l’onore di rappresentare in consiglio regionale, più volte alla Camera, una volta al Senato.

E’ grazie a Milano che sono tornato in Parlamento, e ci sono rimasto per un tempo biblico. Montanelli diceva che Milano dà tutto a chi non ha nulla, ma ogni tanto chiede di restituire qualcosa.

Ecco, sostenendo Sala scommetto sul futuro della città più europea d’Italia, è il mio modo di restituire qualcosa. Diciamo che la scelta si capirà meglio – molto meglio – dopo le elezioni tedesche.

E’ quanto dichiara, in una nota, l’on. Gianfranco Rotondi vice capo gruppo di Forza Italia alla Camera e Presidente della fondazione Dc.