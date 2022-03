Russia, controlliamo l’impianto di Zaporizhzhia, la più grande centrale nucleare dell’Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – La Russia ha detto all’organismo di controllo nucleare globale di avere il controllo dell’area intorno alla più grande centrale nucleare dell’Ucraina vicino alla città di Zaporizhzhia, sul fiume Dnepr nell’Ucraina meridionale.

Secondo la Russia, il personale della centrale elettrica sta continuando le normali operazioni, afferma l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA). L’operatore nucleare ucraino afferma di essere in contatto con tutte le sue centrali elettriche e le operazioni stanno continuando in tutte.

L’impianto di Zaporizhzhia ha sei dei 15 reattori nucleari del paese, afferma l’AIEA.

Ci sono segnalazioni di residenti che bloccano le strade vicino alla città di Energodar, dove si trova lo stabilimento di Zaporizhzhia.

Separatamente, le autorità nucleari ucraine hanno chiesto aiuto all’AIEA per coordinare le attività di sicurezza nel sito della centrale nucleare di Chernobyl nel nord dell’Ucraina, che è stata sequestrata dalle truppe russe.