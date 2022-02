Russia espelle il secondo diplomatico più anziano presso l’ambasciata americana a Mosca

- Advertisement -

AgenPress – La Russia ha espulso il secondo diplomatico più anziano presso l’ambasciata degli Stati Uniti a Mosca senza alcuna giustificazione in quella che l’amministrazione Biden considera una mossa “escalation”, ha affermato giovedì il Dipartimento di Stato.

“Possiamo confermare che la Russia ha espulso il vice capo missione (DCM) degli Stati Uniti in Russia, Bart Gorman. Il DCM Gorman è stato il secondo funzionario più anziano dell’ambasciata degli Stati Uniti a Mosca dopo l’ambasciatore e un membro chiave del gruppo dirigente dell’ambasciata”, ha affermato un portavoce del Dipartimento di Stato.

Gorman ha lasciato Mosca la scorsa settimana, secondo un alto funzionario del Dipartimento di Stato, ed è tornato negli Stati Uniti. È stato espulso da Mosca all’inizio di quest’anno e gli sono state concesse due settimane per partire.

Negli ultimi anni la Russia ha continuamente costretto gli Stati Uniti a ridurre le dimensioni della propria impronta diplomatica nel paese. Il tour di Gorman in Russia non era terminato, aveva un visto valido ed era in Russia da meno di tre anni, ha aggiunto il portavoce.

“Chiediamo alla Russia di porre fine alle sue infondate espulsioni di diplomatici e personale statunitensi e di lavorare in modo produttivo per ricostruire le nostre missioni. Ora più che mai, è fondamentale che i nostri paesi dispongano del personale diplomatico necessario per facilitare la comunicazione tra i nostri governi”.