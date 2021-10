Russia. Mancata cancellazione contenuti vietati. Procedimenti di riscossione multe contro Facebook

Otto procedimenti di esecuzione contro Facebook per un totale di 26 milioni di rubli sono stati aperti l’8 ottobre in conformità con la sentenza della Corte Tagansky di Mosca. In precedenza, questo tribunale ha assegnato diverse multe a Facebook per il suo rifiuto di eliminare contenuti vietati.

Secondo i rapporti precedenti, Facebook non ha approfittato del rinvio concesso dal tribunale e non ha pagato la multa di 26 milioni di rubli (362.100 dollari) per il suo rifiuto di eliminare i contenuti proibiti.

Da febbraio, l’autorità di vigilanza sui media russi elabora protocolli amministrativi in ​​relazione ai social network e alla messaggistica istantanea, che non hanno rimosso le chiamate per partecipare a manifestazioni non autorizzate, in particolare le chiamate ai minori.