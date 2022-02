Russia. Oltre 4.000 manifestanti contro la guerra e Putin arrestati in diverse città

- Advertisement -

AgenPress – Le autorità russe hanno arrestato un totale di 4.124 persone per aver partecipato a proteste contro la guerra non autorizzate in tutto il paese, da quando il Cremlino ha ordinato l’invasione dell’Ucraina, ha affermato domenica il sito di monitoraggio indipendente OVD-Info.

1.002 persone erano state detenute per aver protestato in 44 città del paese, ha riferito anche OVD-Info. 484 sono stati detenuti nella sola Mosca.

Secondo la legge russa, le grandi manifestazioni richiedono che i manifestanti richiedano un permesso, che deve essere presentato non più di 15 ma non meno di 10 giorni prima dell’evento.

Multe pesanti – e in alcuni casi anche il carcere – possono essere inflitte a chi protesta senza permesso. Gli individui possono organizzare “picchetti singoli”, che sono proteste da soli, ma non è raro che le persone vengano detenute anche per quelli.

Giovedì, il comitato investigativo russo ha avvertito che la partecipazione a qualsiasi protesta contro la guerra era illegale. Ha anche affermato che i reati potrebbero essere inseriti nel casellario giudiziario dei partecipanti che “lascerebbero un segno nel futuro della persona”