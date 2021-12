Russia. Sparatoria all’università di Perm. Media, tre vittime. Arrestato aggressore

AgenPress – “Alle 11 circa, una persona sconosciuta con una pistola è entrata nel campus dell’Università di Perm e ha aperto il fuoco in strada. Siamo a conoscenza di quattro persone ferite”, scrive l’università sui social media. La Tass aveva scritto che una persona non identificata era entrata nell’edificio universitario aprendo aperto il fuoco. “Alcuni studenti si sono chiusi negli auditorium delle università per nascondersi dall’aggressore. Alcuni studenti sono saltati fuori dalle finestre”.

Gli agenti delle forze dell’ordine si stanno dirigendo sul sito”, ha osservato la fonte. Ha aggiunto che ci sono persone ferite, secondo i rapporti preliminari.

Quattro persone sono rimaste ferite nella sparatoria all’università di Perm, ha riferito il servizio stampa.

È stato anche notato che la persona che ha aperto il fuoco era armata con un’arma non letale “traumatica”.

L’aggressore che ha fatto irruzione nell’Università a studenti e professori è stato poi arrestato.