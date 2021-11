Sanità. Cottarelli, Italia carente di assistenza primaria nel territorio rispetto ai principali paesi europei

- Advertisement -

Nel PNRR è previsto un finanziamento di 900 borse aggiuntive per la formazione in medicina generale, ma l’intervento non sarebbe sufficiente a colmare la differenza tra medici di base in uscita e in entrata. Si stima, infatti, che tra il 2022 e il 2028, il numero di medici in entrata sarà inferiore al numero di medici che andranno in pensione.