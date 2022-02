Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Auspicabile intervento di Berlusconi sui venti di guerra in Ucraina“

- Advertisement -

AgenPress. Il Papa oggi, all’Angelus, ci invitava a pregare per la crisi in Ucraina.

Come cristiani ci associamo a Lui e chiediamo al Governo Italiano di non lasciare nulla di intentato per fermare questa corsa verso il baratro.

Si chieda al Presidente Berlusconi, che più volte ha mostrato grande capacità di mediazione (ricordiamo Pratica di Mare), e per l’amicizia personale che ha con Putin di intervenire personalmente per mediare in questa crisi.

La guerra e sempre aldilà della ultima ragione, dopo sarebbe il buio”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.