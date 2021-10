Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Eventi climatici, rispettare la natura”

- Advertisement -

AgenPress. “La Sicilia è stata colpita, assieme ad altre regioni del sud, da eventi climatici estremi che hanno causato morte e distruzione specie nel catanese. Certamente si tratta di fatti imponderabili nella loro violenza.

Tuttavia dobbiamo constatare che ad ogni accadimento simile si torna a ripetere sempre le stesse cose e pare che queste lezioni non siano servite da ammonimento. Innegabilmente si tratta di eventi gravi, tuttavia bisogna domandarsi quanto in tutto questo abbia a che fare la mano dell’ uomo che ha maltrattato la natura e compiuto opere e scelte per lo meno discutibili, se non illecite e da rivedere. Gli eventi climatici ed estremi con le loro funeste conseguenze ci insegnino una buona volta a rispettare la natura”.

Lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.