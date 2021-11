Sen. Domenico Scilipoti Isgrò “Governo italiano con diplomazia balneare”

- Advertisement -

AgenPress. Le agenzie hanno immortalato una foto su una spiaggia del Salento del ministro degli esteri Di Maio assieme al governatore Emiliano e al parlamentate Boccia.

Non scandalizza questo genere di vertici che in estate si sono verificati, basti pensare sempre in Salento, al celebre incontro gallipolino della frittura di pesce tra D’Alema e Buttiglione.

Il problema non è il meeting in sè, ma il momento. Mentre l’Afghanistan bolle e vi è bisogno di una diplomazia a tempo pieno, chi comanda quella italiana non se ne occupa, ma è su un lido salentino a prendere il sole”.

Lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.