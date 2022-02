Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Luce e gas, dati allarmanti”

- Advertisement -

AgenPress. Sia le bollette della luce che quelle del gas fanno registrare dati allarmanti. Per la precisione la luce è schizzata al più 131 per cento, il gas al più 94. Tutto questo si ripercuote negativamente sia sulla produzione industriale che sulle famiglie. Gli interventi del governo, pur lodevoli, non hanno sin qui ottenuto i frutti sperati.

Occorrono dunque misure ancora più drastiche. Se infatti i costi di produzione salgono è evidente che i prodotti made in Italy perdono di competitività rispetto a quelli di altre nazioni ,con elevato danno alla nostra impresa manifatturiera. Di questo passo anche le famiglie non ce la faranno. Occorrono interventi strutturali e mirati come il taglio alle spese di sistema e abbassamento dell’ Iva dalle bollette”: lo dice in una nota il Pfresidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò