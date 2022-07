Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Non aver timore del voto”

- Advertisement -

AgenPress. La situazione politica si fa ogni giorno più confusa e caotica, mentre il Paese ha bisogno di chiarezza. E’ la congiuntura economica, sociale e sanitaria che hanno bisogno di un esecutivo coeso e non diviso come l’ attuale.

A mio avviso non è pensabile riesumare la coalizione che si è sfilacciata e che non garantisce unità di intenti. Sono proprio i grillini che non permettono di guardare al futuro con fiducia. Ecco perchè tra un esecutivo rattoppato ed uno che esca dalle urne, espressione di sana e nobile democrazia diretta, occorre preferire il secondo.

Non bisogna avere paura del voto, tenuto conto che altri Paesi, come la Francia, in situazioni altrettanto complesse, sono andate a votare e non è accaduto nulla di irreparabile”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.