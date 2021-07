Sen. Domenico Scilipoti Isgrò. “Papa, bella iniziativa per il dialogo”

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress. Papa Francesco ha compiuto oggi un altro gesto storico nel suo pontificato. Nel corso della giornata di solidarietà per il popolo libanese, ha recitato la preghiera del Padre Nostro, la sola insegnata dal Signore, in lingua araba.

Non può sfuggire la valenza dirompente di questo gesto. Da un lato manifesta in modo concreto la vicinanza al martoriato popolo del Libano, dall’ altro, pregando in arabo, ha inteso lanciare un significativo messaggio per il dialogo all’islam moderato.

La via del dialogo per la pace infatti è la sola percorribile tra le tre religioni abramitiche”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.