Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Prezzi alle stelle, politica assente”

AgenPress. I dati pubblicati dall’ Istat non lasciano dormire sogni sereni. Infatti, a luglio, i prezzi in Italia sono cresciuti dello 0,4 rispetto a giugno, e del 7, 9 rispetto al luglio del 2021. A creare maggiori problemi per le famiglie è l’ impennata del cosiddetto carrello della spesa che sale al 9,1 in più, massimo storico dal 1984.

Davanti a queste cifre che dimostrano un Paese in sofferenza, la politica che cosa fa? Litiga sulle alleanze e non pensa seriamente ai programmi e ai problemi seri della gente. Oggi più che mai è urgente che la classe politica trovi soluzioni e risposte alle esigenze di una nazione in crisi, con alle porte un autunno che si annuncia molto complicato per il continuo crescere dei beni energetici.

Insomma, i prezzi vanno alle stelle, ma la politica resta nella maggior parte dei casi assente non fornendo uno spettacolo apprezzabile, ottimo viatico all’ astensionismo”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.