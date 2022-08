Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Rilanciare infrastrutture e trasporti in un paese in difficoltà“

- Advertisement -

AgenPress. In questa campagna elettorale nella quale si parla più di alleanze e giochini che di programmi e cose concrete che interessino realmente la vita dei cittadini e delle imprese, non è dato ascoltare alcun riferimento ad uno dei grandi problemi italiani e in special modo del sud.

Parlo delle infrastrutture e dei trasporti. In alcune regioni del Mezzogiorno la viabilità, sia ferroviaria che stradale è ridotta ai minimi termini ,talvolta persino insicura, e questo danneggia varie voci dell’economia dei luoghi, penso al turismo, ma anche all’ industria. Infatti chi investe guarda in prima battuta proprio alle infrastrutture e ai trasporti.

E’ inammissibile che l’ alta velocità non sia arrivata ancora in tanti posti del mezzogiorno e che in alcune tratte non esista il doppio binario. Ecco perchè è urgente che nei programmi, specie col PNRR si pensi ad incrementare le infrastrutture ferroviarie e stradali del sud”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.