Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Sanità, intollerabili discriminazioni”

AgenPress. Ho appreso dalla trasmissione Fuori del Coro di Mario Giordano in onda su Rete 4 di alcuni casi di presunte discriminazioni in danno di malati non vaccinati. Prima di tutto mi complimento con il programma e col direttore Giordano per l’ esempio di alto e corretto giornalismo di inchiesta.

In seconda battuta trovo da medico e da politico assurdo e fuori di ogni norma che si rinviino interventi chirurgici già programmati anche urgenti o si rifiuti il ricovero in taluni ospedali (Milano al Galeazzi e Pisa) a soggetti privi di green pass.

La salute è un diritto fondamentale dell’ individuo che nessuno può mettere in discussione. Inoltre e lo affermo da medico, in questo modo si viola il Giuramento di Ippocrate che ci impone di assistere i malati indipendentemente da ogni discriminazione.

Sui casi denunciati intervengano per la doverosa chiarezza sia l’Ordine dei Medici che la Magistratura, siamo davanti a discriminazioni intollerabili”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana sen. Domenico Scilipoti Isgrò.