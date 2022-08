Sen. Domenico Scilipoti Isgrò “Solidarietà società di pallamano Girgenti”

- Advertisement -

AgenPress. Esprimo la massima solidarietà alla società agrigentina di pallamano Girgenti e ai suoi tifosi. E’ inconcepibile che una eccellenza dello sport siciliano che milita in A 2 debba abbandonare Agrigento per giocare, in B le gare casalinghe in un palazzetto di altra località.

Infatti questa decisione si è resa necessaria, dolorosamente, a seguito della mancata apertura dell’impianto agrigentino di via Ugo La Malfa.

Auspico che subito possa arrivarsi ad un ripensamento e ad un cambio di rotta per consentire subito alla formazione agrigentina di tornare a giocare in casa e ai tifosi di assistere alla partite interne rendendo disponibile il palazzetto.

Le società sportive meritano attenzione e tutela in quanto lo sport rappresenta da sempre un valore per la società”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.