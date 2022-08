Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Ucraina, sagge parole del Papa”

AgenPress. Alla fine dell’ Angelus dedicato alla diciottesima domenica del tempo ordinario, Papa Francesco è ritornato a parlare di Ucraina.

Pur manifestando la sua solidarietà ad un popolo aggredito, il Pontefice ha ribadito che il solo criterio da seguire è il negoziato. Si tratta di parole estremamente sagge che rispecchiano fedelmente i principi del Vangelo e la dottrina sociale della Chiesa. Sin qui l’invio delle armi ad uno dei paesi in guerra non ha portato alcun risultato concreto.

E’ arrivato il momento, come da tempo sostiene anche Unione Cristiana, di tentare con la via della mediazione e del negoziato, fermando la corsa alle armi”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.