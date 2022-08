Sicilia. Letta “abbastanza esterrefatto” dal voltafaccia di Giuseppe Conte

- Advertisement -

AgenPress – In Sicilia c’è stato “un voltafaccia, io sono abbastanza esterrefatto, mi chiedo se sono rimasto legato a un’idea romantica della politica, quella della parola data, si fa una scelta e poi si è coerenti perché francamente se ne vedono di tutti i colori”.

Così il segretario del Pd Enrico Letta a In Onda su La7 a proposito della rottura del M5s annunciata da Giuseppe Conte per le Regionali in Sicilia dopo che “erano state fatte le primarie”. Non si tratta, aggiunge, “di una rappresaglia perché noi non abbiamo escluso nessuno, è la caduta del governo Draghi che ci ha portati a questo punto”.

