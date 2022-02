Singapore. Ministro Esteri, “sanzioni e restrizioni appropriate” alla Russia. Invasione Ucraina contro legittimità territoriale

- Advertisement -

AgenPress – Singapore imporrà “sanzioni e restrizioni appropriate” alla Russia, ha affermato lunedì il ministro degli Esteri del paese Vivian Balakrishnan al parlamento.

Ha definito l’invasione russa dell’Ucraina “immotivata” e una “chiara e grave violazione delle norme internazionali”, aggiungendo che Singapore intendeva “agire di concerto” con altri paesi per prendere una posizione forte.

“Imporremo controlli sulle esportazioni di articoli che possono essere utilizzati direttamente come armi in Ucraina per infliggere danni o per soggiogare gli ucraini. Bloccheremo anche alcune banche e transazioni finanziarie russe, legate alla Russia”, ha affermato, aggiungendo che le misure specifiche sono ancora in fase di elaborazione.

Balakrishnan ha affermato che le sanzioni potrebbero “avere alcuni costi”, dicendo ai cittadini di “essere pronti ad affrontare le conseguenze” di difendere l’interesse nazionale di Singapore.

“Non possiamo accettare che un paese attacchi un altro senza giustificazione, una tale logica andrebbe contro la legittimità e l’integrità territoriale riconosciute a livello internazionale di molti paesi, inclusa Singapore”, ha affermato, esortando la Russia a cessare i suoi attacchi e ad adoperarsi per la pace.