Stati Uniti: “Possibile attacco russo in Ucraina il 16 febbraio”

Alcune truppe russe vicino al confine con l’Ucraina hanno iniziato a muoversi in “posizioni da attacco”. “È una possibilità concreta, forse più reale che mai, che la Russia decida di procedere con un’azione militare – dice Ned Price, portavoce del Dipartimento di Stato americano – un’invasione, come abbiamo detto, potrebbe iniziare in qualsiasi momento. “Per tutto il tempo, stiamo lavorando attivamente per cercare di raggiungere una soluzione diplomatica”.

- Advertisement -