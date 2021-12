Suppletive Roma. Il centrodestra candida Simonetta Matone, ex magistrato, capogruppo Lega al Campidoglio

- Advertisement -

AgenPress – “Domani arriveremo a dare il nome di una candidata unitaria per il centrodestra alle suppletive di Roma”, sono le parole che ha pronunciato Giorgia Meloni in chiusura della kermesse di Atreju.

Sono un chiaro riferimento all’intesa su Simonetta Matone, ex magistrato. Spinta dalla Lega, ora Matone ha messo d’accordo gli alleati. Tranne sorprese dell’ultima ora, l’ex magistrato minorile sarà il nome di Lega, Fdi e Fi in corsa per il seggio di Roma 1. Proprio nel dietro le quinte di Atreju, nella piazza Risorgimento che ha visto incrociarsi tutti i leader del centrodestra, Matteo Salvini, principale sponsor della Matone, ha incassato il sì di Giorgia Meloni e di Antonio Tajani. Stasera ultimo giro di telefonate in vista dell’annuncio di domani. Matone, capogruppo della Lega in Campidoglio, è apprezzata nella coalizione per la sua moderazione e la propensione al dialogo tra gli schieramenti.

“La mia disponibilità ci sarà sempre per il bene della città e del Paese. Per un centrodestra unito, moderato, radicato nel territorio ma soprattutto pronto ad ascoltare le esigenze di tutti i cittadini”, riflette la Matone. Si vota il 16 gennaio, prima dell’elezione per il Quirinale. Il termine per depositare le candidature scade alle 20 di domani, lunedì 13 dicembre.