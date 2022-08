Taiwan. Pechino conduce nuove esercitazioni militari. Visita Congresso Usa viola il principio dell’Unica Cina

- Advertisement -

AgenPress – La Cina ha reso noto di aver condotto nuove esercitazioni militari intorno a Taiwan. L’annuncio segue l’arrivo a sorpresa ieri nell’isola di una delegazione del Congresso Usa, a meno di due settimane dalla visita della speaker della Camera Nancy Pelosi, che ha provocato la dura risposta di Pechino.

“Il 15 agosto, il Teatro Orientale dell’Esercito Popolare di Liberazione Cinese ha organizzato una pattuglia multi-servizio congiunta di prontezza al combattimento ed esercitazioni di combattimento nel mare e nello spazio aereo intorno a Taiwan”, ha dichiarato l’esercito cinese in un comunicato. Pechino ha definito le esercitazioni un “deterrente” contro Washington e Taipei alla luce della visita sull’isola della delegazione del Congresso americano.

La visita a Taiwan della delegazione del Congresso Usa guidata dal senatore Ed Markey “viola in modo flagrante il principio della ‘Unica Cina’ e i tre comunicati congiunti sino-americani, nonché la sovranità e l’integrità territoriale della Cina, inviando un segnale sbagliato alle forze separatiste dell’indipendenza di Taiwan ed esponendo del tutto il vero volto degli Stati Uniti come disgregatori e distruttori di pace e stabilità nello Stretto di Taiwan”, afferma in una nota il portavoce del ministero della Difesa cinese Wu Qian, per il quale Taiwan è “della Cina e non è consentita alcuna interferenza straniera”.

“Avvertiamo gli Stati Uniti e le autorità del Partito democratico progressista (al potere a Taipei, ndr) che usare Taiwan per controllare la Cina” è un tentativo “destinato al fallimento”, così come “affidarsi agli Stati Uniti per cercare l’indipendenza è destinato a fallire”.