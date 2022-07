Taxi, Codacons: Governo non ceda a violenze dei tassisti

- Advertisement -

AgenPress. Il Governo non deve cedere alle violenze dei tassisti e deve proseguire sula strada del Ddl concorrenza introducendo nel comparto e innovazioni che servono ai consumatori, rimandate da troppi anni.

Lo afferma il Codacons, commentando le proteste odierne delle auto bianche.

- Advertisement -

Quanto sta accadendo a Roma e nel resto d’Italia è intollerabile e ancora una volta mette in luce il comportamento violento della categoria – afferma il Codacons – La politica non deve scendere a compromessi e non deve accettare i ricatti dei tassisti, adeguando la normativa sul trasporto pubblico non di linea alle possibilità offerte dalla moderna tecnologia.

Siamo pronti a chiedere l’intervento dei Prefetti e a denunciare in Procura tutti quei tassisti che si renderanno protagonisti di proteste fuorilegge o atti scorretti a danno degli utenti – conclude il Codacons.