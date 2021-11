Tiberti: “Ha fatto bene Palamara a candidarsi, mi sembra che a Roma sia molto appoggiato”

- Advertisement -

AgenPress. Sergio Tiberti, docente universitario, direttore del Centro interdipartimentale di Epidemiologia e docente di Igiene generale applicata all’Università dell’Aquila, nonché autorità riconosciuta a livello internazionale sul tema della sicurezza del lavoro, in un’intervista esclusiva a Spraynews, per quanto riguarda la politica, da esperto conoscitore difende la scelta di Palamara di candidarsi alle suppletive e rimarca come a Roma tale decisione sia molto appoggiata.

«Palamara ha fatto bene a presentarsi. Mi pare a Roma sia molto appoggiato. Non credo tanto alla candidatura dell’ex ministro Trenta, soprattutto tenendo conto che scende in campo non con il Movimento ma con l’Italia dei Valori, un partito che ha chiuso a causa di grandi problemi. Non ritengo, pertanto, che possa rappresentare quest’ultimo una scelta vincente».

«Sette anni di processo, pur essendo stato io a denunciare, sono tanti. La persona coinvolta nella vicenda era molto appoggiata a sinistra e quindi si è andato avanti. Magari Palamara potrebbe dirci qualcosa».

«Non sono stato vittima di accuse infondate perché parte civile. Certo chi avevo denunciato mi ha fatto diverse denunce, sperando di avere quantomeno un po’ di pubblicità. Non c’è mai riuscito. Ecco perché bisogna stare sul pezzo. Sperare sui giudici seri e onesti che esistono.

Esorto Palamara a firmare il referendum sulla responsabilità civile dei magistrati. Sarebbe una bella presa di posizione. Non capisco perché se sbaglio come medico mi fanno nero, mentre esiste poi una casta che non risponde a niente e nessuno. E’ vero che esiste un disciplinare del Csm, ma nei fatti Palamara è stato l’unico a essere stato condannato. Ha, quindi, tutta la mia simpatia».

