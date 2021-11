Tim. Vivendi non intende al momento reagire. Offerta Kkr insufficiente. Riunione supercomitato già in settimana

AgenPress – “L’offerta di Kkr non riflette il reale valore di Tim, è insufficiente”. È questa la posizione di Vivendi lasciano intendere fonti vicine al gruppo francese che non intende “al momento reagire in modo ufficiale” all’offerta di KKR su Tim. Le fonti hanno inoltre ribadito che la proposta di KKR “non rispecchia il valore reale dell’azienda”.

Il gruppo di lavoro creato dal Governo per seguire la vicenda Tim potrebbe riunirsi già in settimana, per fare un primo esame delle carte, dopo la manifestazione di interesse presentata dal fondo americano Kkr per un’opa totalitaria sul gruppo italiano. Lo si apprende da fonti istituzionali. Il gruppo di lavoro, come spiegato nel comunicato del Ministero dell’economia, è composto dagli esponenti di Governo titolari delle competenze istituzionali principalmente coinvolte (dovrebbero essere i ministri dell’economia Franco, dello sviluppo Giorgetti e dell’innovazione tecnologica Colao), oltre che dalle amministrazioni e da esperti.