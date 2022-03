Time Magazine rende omaggio a Brent Renaud, il giornalista americano ucciso in Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – Time Magazine ha rilasciato una dichiarazione domenica sulla morte del giornalista americano Brent Renaud in Ucraina.

“Siamo devastati dalla perdita di Brent Renaud. In qualità di pluripremiato regista e giornalista, Brent ha affrontato le storie più difficili in giro per il mondo spesso insieme a suo fratello Craig Renaud”, ha affermato Edward Felsenthal, caporedattore e CEO di TIME, e Ian Orefice, presidente e COO di TIME e TIME Studios.

“Nelle ultime settimane, Brent era nella regione a lavorare a un progetto TIME Studios incentrato sulla crisi globale dei rifugiati. I nostri cuori sono con tutti i cari di Brent. È essenziale che i giornalisti siano in grado di coprire in sicurezza questa invasione in corso e la crisi umanitaria in Ucraina”.

Renaud, un pluripremiato giornalista americano, è stato ucciso dalle forze russe nella città ucraina di Irpin, ha detto domenica la polizia di Kiev nei post sui social media. Un altro giornalista americano è stato riferito ferito.

Felsenthal e Orefice hanno aggiunto che è “essenziale che i giornalisti siano in grado di coprire in sicurezza questa invasione e crisi umanitaria in corso in Ucraina”.

Domenica scorsa il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha accusato la Russia di “prendere di mira i giornalisti” e ha affermato che gli Stati Uniti avrebbero imposto “conseguenze appropriate”.